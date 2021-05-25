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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı

İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı

operasyon görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Muvazzaf Asker Akalan Ankesörlü Telefon 


- İstanbul merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle aralarında muvazzaf askerlerinde bulunduğu 16 şüpheliden 12'si düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ankesörlü telefon soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY)'nin sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında faaliyet yürüten şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Asker şahıslardan sorumlu olan sivil imamlar tarafından asker şahıslarla örgütsel gizlilik ve hücresel teşkilatlanma gereği iletişim amacıyla kullandığı tespit edilen sabit mavi renkli ankesörlü telefon kartlarından arandığı tespit edilen ve TSK içinde deşifre olmamış 16 şahsa yönelik İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 12 kişi göz altına alındı. Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi. (MEA-MA-Y)
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