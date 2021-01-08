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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
İstanbul merkezli 8 ilde başlatılan sahte altın operasyonunda 61 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 8 ilde başlatılan sahte altın operasyonunda 61 şüpheli yakalandı

Operasyondan görüntüler

Sahte Altın Harekete Geç Dolandırıcılık Nitelik Avcılık 

-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ürettikleri ayarı düşürülmüş altınları yurt genelindeki kuyumculara satan şebekeye yönelik operasyon düzenledi.
8 ilde 103 kişinin yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonda 61 işi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ayarı düşürülmüş sahte altınların bir suç şebekesi tarafından piyasaya sürülerek vatandaşların dolandırıldığı tespit edildi. Savcılık 103 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verdi. Savcılık talimatıyla harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, 6 ay süren teknik ve fiziki takiple İstanbul merkezli bir yapılanmanın, üretilen ayarı düşük altınların ülke genelindeki bazı kuyumculara satıldığını ve piyasaya sürüldüğünü saptadı. Organize olarak ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçuna karışan 103 kişilik şebekenin şemasını ve üyelerini tek tek tespit eden emniyet ekipleri, söz konusu soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 61 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyon kapsamında adreslerdeki aramaların sürdüğü ve atölyelerde yüklü miktarda sahte ve ayarı düşürülmüş altının ele geçirildiği bildirildi.

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