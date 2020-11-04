İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 'ByLock' kullanıcısı 19 kişi yakalandı

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( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- İstanbul polisi tarafından 7 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock mesajlarından tespit edilen kripto 19 örgüt üyesi yakalandı. Yakalanan zanlılar arasında, örgüt içi evlilikten sorumlu izdivaç sorumlusu, Alevi yapılanmasının Üsküdar imamı, Büyük Bölge Talebe Mesullüğü, TSK ve Emniyet içerisinde mahrem imamlık yapan şüphelilerin de yer aldığı öğrenildi. (SK-YM-



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