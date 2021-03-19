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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 10 avukat hakkında gözaltı kararı

İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 10 avukat hakkında gözaltı kararı

Polisin operasyonundan görüntü

Akalan Batın Harekete Geç Avcılık İstihbarat 

-Yapılan aramalar
-Gözaltına alınan şüpheliler
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 6 ilde yeni bir operasyon başlatıldı. Örgütün avukat yapılanmasında oldukları belirlenen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alınırken bir şüphelinin ise arama çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Organize suçlarla Mücadele ekipleri ve İstihbarat Şube ekipleri bu sabah yeni bir operasyon başlattı. Örgütün avukat yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirlenen ve FETÖ/PDY’nin 2013 yılında hakimlik savcılık sınavları için belirlediği hücre evlerinde adli idari yargı sınavlarına hazırlanan, aralarında bazılarının geçmiş dönemde örgüt içerisindeki gizli sivil yöneticileriyle irtibatının olduğu, halen aktif görevde olan 10 avukata yönelik İstanbul merkezli 6 ilde yapılan operasyonda 9 şüphelinin yakalandığı bir şüphelinin ise arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Operasyon kapsamında adreslerdeki aramaların devam ettiği öğrenildi.
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