İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu

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-Polis araçları

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( İSTANBUL )- “QR kodlu” yasadışı bahis örgütüne operasyon düzenlendi İSTANBUL



- düzenlendi.

Operasyon kapsamında 69 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Örgüt üyelerinin teknik takipten kaçmak için "QR kod" yöntemi kullandıkları ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri internet üzerinde yasa dışı bahis oynanmasına aracılık eden çeteye yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 8 ay süren teknik ve fizik takip sonucunda çete üyelerinin bahis sitelerine yatırılan paraları teknik takibe yakalanmamak için ATM'lerden "QR kod" yöntemiyle çektiklerini belirledi. Şebekeye yönelik İstanbul merkezli olmak üzere Kütahya, Aydın, Bursa ve Trabzon’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 69 şüphelinin çoğu yakalandı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. QR kodlu yöntemle teknik takipten kurtulmak istediler Suç şebekesinin, bankamatiklerde bulunan anlık “QR Kod” uygulamalarını kullanarak bahis oynayanların yasa dışı sitelere yatırdıkları paraları isim ya da hesap numarası olmadan çektikleri bildirildi.

Çok sayıda maaşlı kurye ve atm başında bekleyen eleman çalıştıran örgütün teknik takipten kaçmak için QR kodlu bir para alışveriş sistemi kurdukları öğrenildi. Bu sisteme göre bahis oyuncusu yatırmak istediği tutarı ATM'den QR kod ile çekilecek biçimde belirliyor. ATM başında bekleyen örgüt elemanı ise ekranında görünen QR kodun fotoğrafını bahis oyuncusuna gönderiyor. Oyuncu, kodu telefonuna okuttuğunda ise ATM başında bekleyen örgüt elemanı parayı çekiyor.



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