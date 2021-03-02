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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
İstanbul merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

İstanbul merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

Baskın anına ait görüntü

Kokain Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Tacirleri Özel Harekat Polisleri 

-Baskın yapılan adresten görüntü
-Operasyona katılan özel harekat polislerinden görüntü
-Göz altına alınan şüpheliden görüntü
-Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilenlerden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, İstanbul merkezli 5 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında 20 şüpheli gözaltına alınırken baskın düzenlenen adreslerden birinde 1 kilo kokain ve sayıda şüpheli gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Kağıthane, Beyoğlu, Sarıyer ve Bayrampaşa ilçelerinde daha önceden belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Şafak vakti yapılan baskılarda adresler didik didik arandı. Operasyon kapsamında 20 şüpheli gözaltına alınırken arama yapılan adreslerden birinde 1 kilo kokain, tabanca, uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ve telefon ele geçirildi.
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