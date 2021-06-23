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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ’a operasyon

İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ’a operasyon

OPERASYONDAN GÖRÜTÜLER

Polis Polis Merkezi Altın Gözaltı Terör Örgütü 

-GÖZALTINA ALINANLARDAN GÖRÜNTÜ

( İSTANBUL ) -- Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı İSTANBUL

- İstanbul merkezli Aydın ve Sivas'ta terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon gerçekleştirildi.
İstanbul’da 10 ilçede 39 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda 32 kişi gözaltına alındı. Gece saatlerinde İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon gerçekleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, örgüt ile bağlantısı olduğu tespit edilen 32 kişiye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında, 10 ilçede 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Özel Harekât ve Özel TİM polislerinin yer aldığı operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DH-
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