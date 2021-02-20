İstanbul merkezli 3 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 43 gözaltı

-Gözaltına alınan şahıslar

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( İSTANBUL )- Operasyon polis kamerasında İSTANBUL



- İstanbul merkezli 3 ilde dün sabah gerçekleşen siber dolandırıcılık operasyonunda 43 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Operasyon anı polis kamerasına yansıdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yapılan soruşturma kapsamında, müşterilerinin bankacılık sistemlerinde kayıtlı GSM numaralarının şüpheli şahıslarca, mağdurların bilgisi olmadan GSM operatör firmalarından hat taşıma işlemleri gerçekleştirip, bu şekilde elde etmiş oldukları yeni sim kart ile mobil bankacılık dolandırıcılığına karıştıkları belirlenen bir şebeke tespit edildi. Söz konusu siber dolandırıcılık şebekesine yönelik 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yürütülen çalışmalar kapsamında harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı internet sitelerine giren vatandaşların cep telefonlarına casus yazılım yükleyen ve ulaştıkları bilgilerle kişilerin bankasındaki paraları başka hesaplara aktaran suç örgütüne yönelik dün İstanbul, Gaziantep ve Manisa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Baskınlarda 48 şebeke üyesinden 43 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerin, müşterilerinin bankacılık sistemlerinde kayıtlı GSM numaralarının şüpheli şahıslarca, mağdurların bilgisi olmadan GSM operatör firmalarından hat taşıma işlemleri gerçekleştirdikleri, bu şekilde elde etmiş oldukları yeni sim kart ile banka çağrı merkezinin arandığı ve güvenlik adımları yanıtlandıktan sonra yeni sim kart üzerindeki blokenin kaldırıldığı ve SMS şifrelerin yeni sim karta yönlendirildiği, ardından mağdura ait internet/mobil bankacılık hesaplarına erişilerek kredi tanımla, karta nakit avans işlemleri gerçekleştirilip hesapta bulunan bütün paranın şüpheli üçüncü şahısların hesapları veya ödeme sistemi kuruluşları hesaplarına havale/EFT yapılmak suretiyle haksız kazanç temin ettikleri tespit edildi. Şebeke tarafından gerçekleştirildiği tespit edilen 44 eylemde vatandaşları toplamda 1 milyon 832 bin 119 lira zarar ve 866 bin 700 lira tutarında blokeli tutar olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 43 şüpheli Siber Suçlarla Mücadele Şubesine getirilirken, firari 5 kişinin yakalanması için operasyonların devam ettiği bildirdi.



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