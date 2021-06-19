İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu polis kamerasında

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( İSTANBUL )- Operasyonda 33 gözaltına alındı İSTANBUL



- İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ / PDY Terör Örgütü'nün askeri öğrenci yapılanmasını kapsayan “Aday Numarası” sistemi ile haksız şekilde yerleşenlere yönelik düzenlenen operasyon polis kamerasına yansıdı. 33 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 19 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü (TEM) Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri FETÖ / PDY Terör Örgütünün askeri öğrenci yapılanmasına karşı operasyon yaptı. İstanbul merkezli 17 ildeki operasyon geçmiş yıllarda askeri okul sınavlarına “Aday Numarası” sisteminde yapılan usulsüzlük ile girdiği tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirildi.

6’sı Muvazzaf Astsubay ve Uzman Çavuş, 46’sının da ihraç edilen askeri öğrenci olmak üzere 52 kişiye yönelik yapılan operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı. 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken operasyon anı polis kameralarına yansıdı.

