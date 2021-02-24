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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

- İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

Polis kamerasına yansıyan operasyon anı

Akalan Kamera Uzman Çavuş Yakalama Kararı Avcılık 

-Baskın yapılan adreslerdeki aramalar
-Gözaltına alınan şüpheliler
-Diğer detaylar.

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına(FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) uzantılarına yönelik İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda muvazzaf 13 şüpheli yakalandı. Edinilen bilgilere göre; İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’nin TSK içindeki yapılanmasına yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Örgüte yönelik Savcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan 16 muvazzaf FETÖ/PDY üyesinin yakalanması için İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Baskınlarda 1 asteğmen, 6 astsubay ve 6 uzman çavuş olmak üzere toplam 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu. Firari 3 şüphelinin yakalanması için operasyonların devam ettiği öğrenildi. (SK-ZA-
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