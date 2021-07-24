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İSTANBUL - Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda yangın
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda yangın

İSTANBUL - Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda yangın

- Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattı'nda yangın - Veysel Karani - Akşemsettin İstasyonu önüMecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattı'nda yangınİSTANBUL (AA) - Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattı'nda çalışan metro aracında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, bu hattaki seferler geçici olarak durduruldu.Alınan bilgiye göre, M7 Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattı'nda sefer yapan bir metroda, elektrikten kaynaklandığı belirtilen bir yangın meydana geldi.Bunun üzerine vatman, aracı Veysel Karani - Akşemsettin İstasyonuna çekerek yolcuları tahliye etti. Daha sonra patlamalar duyulan metroya gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.Ekipler, arızanın giderilmesi için çalışırken, metro istasyonu yolcu taşımacılığına geçici olarak kapatıldı.Durağa gelen yolcular, yetkililer tarafından otobüs duraklarına yönlendirildi.Metro İstanbul 'dan yapılan açıklamada, "M7 Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kazım Karabekir - Mahmutbey arasında yapılmaktadır.Çırçır - Kazım Karabekir istasyonları arası İETT otobüsleri ile hizmet verilecektir" denildi.

Yolcu Taşımacılığı Troy Metro İstasyonu Yangın Yangına Müdahale 

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