İSTANBUL - Marmara Denizi'nin İstanbul kıyılarında müsilaj, yok denilecek kadar azaldı
- Caddebostan ve Bostancı sahilinin müsilajlı ve müsilajsız görüntüleriİSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 22 maddelik "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında 8 Haziran'da başlattığı girişimle yürütülen çalışmanın ardından drone ile havadan çekilen görüntülerde Marmara Denizi'nin İstanbul sahillerinde bir süre önce yoğun şekilde görülen müsilajın (deniz salyası) büyük ölçüde etkisini yitirdiği görüldü.
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