İSTANBUL - Marmara Denizi'ndeki müsilaj havadan görüntülendi
- Marmara Denizi açıklarında ve Anadolu yakasının sahil şeridinde etkili olan deniz salyasının havadan görüntülenmesiMarmara Denizi'ndeki müsilaj havadan görüntülendiİSTANBUL (AA) - Marmara Denizi kıyılarını kaplayan, halk arasında "deniz salyası" olarak bilinen "müsilaj" havadan görüntülendi.Doğaya zarar veren müsilajın etkisi Marmara Denizi'nde devam ediyor.Havadan yapılan görüntülemede, Marmara Denizi açıklarında ve Anadolu yakasının sahil şeridinde oluşan deniz salyası, beyaz tabaka halinde görülüyor.
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