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İSTANBUL - Maltepe'de tekne yangını (2)
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Maltepe'de tekne yangını (2)

İSTANBUL - Maltepe'de tekne yangını (2)

- Yangın anı ve söndürme çalışmalarından görüntülerMaltepe'de tekne yangını - İskelede bağlı bulunan bir teknede çıkan ve burada demirli bazı teknelere de sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyorİSTANBUL (AA) - Maltepe'de iskelede bağlı bir teknede çıkan ve yanındaki diğer teknelere de sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Maltepe'deki iskelede bağlı bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen yangın iskeledeki bağlı diğer teknelere de sıçradı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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