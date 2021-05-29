İSTANBUL - Maltepe'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
- Kaza yerinden ve kaza yapan araçtan görüntüMaltepe'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralıİSTANBUL (AA) - Maltepe'de bariyerlere çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 PM 6241 plakalı otomobil, D - 100 kara yolu Kadıköy istikameti Küçükyalı mevkisinde bariyerlere çarptı.Kazada otomobildeki Yunus Emre Y. yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı, Yunus Emre Y'nin cenazesi ise morga götürüldü.
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