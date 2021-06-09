Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Maltepe'de kalaşnikofla 2 kişiyi yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Maltepe'de kalaşnikofla 2 kişiyi yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi

- Zanlının emniyetten çıkışıMaltepe'de kalaşnikofla 2 kişiyi yaralayan zanlı adliyeye sevk edildiİSTANBUL (AA) - Maltepe'de, kalaşnikof piyade tüfeğiyle 2 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.Esenkent Mahallesi'nde 2 kişinin uzun namlulu silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı V.Ç'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.Çok sayıda suç kaydı bulunan V.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Maltepe'de Esenkent Mahallesi'nde 6 Haziran'da, 2 kişi uzun namlulu silahla yaralanmış, olayla ilgili yapılan araştırmada şüpheli V.Ç., düzenlenen operasyonla evinde yakalanmıştı.Şüphelinin olayda kullandığı kalaşnikof piyade tüfeği de evinin arka bahçesindeki ağaçlık alanda bulunmuştu.

Piyade Ağaçlı Akalan Kalaşnikof 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye - Azerbaycan Ortak TatbikatıTürkiye - Azerbaycan Ortak Tatbikatı
Şemdinli Şehidi Son Yolculuğuna UğurlandıŞemdinli Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Fırat Kalkanı Şehidinin Naaşı Memleketine GetirildiFırat Kalkanı Şehidinin Naaşı Memleketine Getirildi
MPT-76 Milli Piyade Tüfeği Teslim TöreniMPT-76 Milli Piyade Tüfeği Teslim Töreni
Gabar Dağı'nda terör operasyonuGabar Dağı'nda terör operasyonu
Mehmetçik'in Yeni Tüfeği Dakikada 700 Mermi AtıyorMehmetçik'in Yeni Tüfeği Dakikada 700 Mermi Atıyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement