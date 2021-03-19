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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - Maltepe'de iş yerinde çıkan yangında 1 kişi öldü

İSTANBUL - Maltepe'de iş yerinde çıkan yangında 1 kişi öldü

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Küçükyalı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir perdecide, elektrik kontağından yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye yangına müdahale edip iş yerinde dumanı tahliye etti.Yapılan incelemede, iş yerindeki ara katta yaşadığı öğrenilen 57 yaşındaki engelli Vedat Alaybaşı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.Yangın sırasında banyoda olduğu ve yoğun duman nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilen Alaybaşı'nın cenazesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Güvenlik Önlemi Aybaşı Sağlık Ekipleri Elektrik Kontağı Yangına Müdahale 

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