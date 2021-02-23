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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - Maltepe'de grev nedeniyle toplanmayan çöpler sokaklarda birikti

İSTANBUL - Maltepe'de grev nedeniyle toplanmayan çöpler sokaklarda birikti

- Maltepe Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması - Dolmuş çöp konteynerlerinden görüntülerMaltepe'de grev nedeniyle toplanmayan çöpler sokaklarda biriktiİSTANBUL (AA) - Maltepe Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanmasının ardından alınan grev kararı nedeniyle toplanmayan çöpler sokaklarda birikmeye başladı.
DİSK'e bağlı Genel - İş ile Maltepe Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı ve işçiler grev kararı aldı.İlçede grevin etkileri özellikle temizlik hizmetlerinde hissedilirken, sokaklarda, toplanmayan çöpler birikmeye başladı.
Başta Bağdat Caddesi (Minibüs Yolu) ve Maltepe'nin birçok mahallesinde çöpler toplanmadığı için konteynerler dolarken, vatandaşlar çöp poşetlerini dolu olan konteynır ya da çöp bidonlarının yanına bırakmak zorunda kaldı.

Toplu İş Sözleşmesi Dolar Grev Irak 

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