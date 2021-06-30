Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Maltepe'de düzenlenen operasyonda sahte sağlık ürünü ele geçirildi

İSTANBUL - Maltepe'de düzenlenen operasyonda sahte sağlık ürünü ele geçirildi

- Sahte sağlık ürünlerinin bulunduğu deponun dışı - Polisin depoya girmesi - Depodaki sahte ürünlerde incelemeler yapılması - Depodaki koliler İstanbul 'da düzenlenen operasyonda sahte sağlık ürünü ele geçirildiİSTANBUL (AA) - Maltepe'de düzenlenen operasyonda sahte olduğu ve yasa dışı yollardan yurda getirildiği belirlenen 150 bin cinsel içerikli ürün ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Girne Mahallesi'ndeki bir depoda sahte cinsel içerikli ürünler bulundurulduğu bilgisi üzerine harekete geçti.Depodaki aramada, sahte olduğu ve yasa dışı yollardan yurda getirildiği tespit edilen 150 bin ürün bulundu.Operasyonda şüpheli Ö.T. gözaltına alınırken ürünlere el konuldu.İncelemelerin ardından ürünlerin imha edileceği öğrenildi.

Operasyon Sahte Ürün Gözaltı Çerikli Harekete Geç 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı