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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Maltepe'de devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı

İSTANBUL - Maltepe'de devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı

- Mikser, 2 vinç yardımıyla yoldan kaldırıldıMaltepe'de devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı - Mikser, 2 vinç yardımıyla yoldan kaldırıldıİSTANBUL (AA) - Maltepe'de seyir halindeyken devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı.Alınan bilgiye göre, Büyükbakkalköy Yolu'nda seyir halinde olan Hüseyin Ö. hakimiyetindeki 34 FM 0386 plakalı beton mikseri yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralanan sürücü Hüseyin Ö., ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Mikserin yolu tamamen kapatması nedeniyle her iki istikamette bulunan araçlar polis ekipleri tarafından geri çevrildi.Yaklaşık 2 saat yolda kalan beton mikseri iki vincin yardımıyla kaldırıldı.İBB ekipleri, yola saçılan beton harcını temizledi.

Polis Bild Beton Mikseri Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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