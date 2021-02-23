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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - Maltepe Belediyesinde işçiler greve başladı

İSTANBUL - Maltepe Belediyesinde işçiler greve başladı

- Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi'nde toplanan işçilerden görüntülerİSTANBUL (AA) - Genel - İş Sendikası ile Maltepe Belediyesi arasında 1500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler greve gitti.Gülsuyu'nda bulunan Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi'nde toplanan işçiler, 24.00 itibarıyla "Bu iş yerinde grev var" yazılı pankartı bina girişine astı.Burada işçiler çeşitli sloganlar atarken, çok sayıda çöp kamyonu şantiyeye dönerek iş bıraktı.Genel - İş Sendikası ile Maltepe Belediyesi arasında 1500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle 10 Şubat'ta belediye binası girişine grev kararı asılmıştı.

Toplu İş Sözleşmesi Grev Irak 

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