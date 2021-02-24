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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Maltepe Belediyesi'ndeki işçilerin grevi devam ediyor

İSTANBUL - Maltepe Belediyesi'ndeki işçilerin grevi devam ediyor

- Grev alanından görüntüler - Grev alanında bekleyen işçilerin görüntüsü - Çöp biriken konteynerlerden görüntüler - DİSK Genel - İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No'lu Şube Başkanı Yenigül Özen Dolgun ile röportajMaltepe Belediyesi'ndeki işçilerin grevi devam ediyor - Greve çıkanlar arasında temizlik işçilerinin de bulunması nedeniyle ilçenin bazı noktalarında çöpler toplanamıyor - DİSK Genel - İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No'lu Şube Başkanı Yenigül Özen Dolgun: - "İnsanların yıllardır düşük ücretle çalıştığı bu ortamda haklarının verilmesinden, daha fazla bu işi büyütmeden çözülmesinden yanayız"İSTANBUL (AA) - DİSK'e bağlı Genel - İş ile Maltepe Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle işçilerin dün başlattığı grev sürüyor.Gülsuyu'nda bulunan Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi'nde toplanan işçilerin, buradaki bekleyişleri soğuk havaya rağmen devam ediyor.İlçede grevin etkileri özellikle temizlik hizmetlerinde hissediliyor. Greve çıkanlar arasında temizlik işçilerinin de bulunması nedeniyle ilçenin bazı noktalarında çöpler toplanamıyor. Maltepe Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki birçok noktada çöplerin dolu olan konteynerlerinin yanlarına bırakıldığı ve birikmeye başladığı görülüyor.DİSK Genel - İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No'lu Şube Başkanı Yenigül Özen Dolgun, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, greve tüm birimlerdeki işçilerin katıldıklarını söyledi.

Bina içerisinde çalışan arkadaşlarına müdürler ve başkan yardımcıları tarafından baskı uygulanarak, grev kırıcılığı yaptırılmak istendiğini savunan Dolgun, belediyenin sorunu çözmek yerine daha fazla büyütmek istediğini belirtti.
Dolgun, zabıta memurlarıyla beraber çöp toplatıldığını kaydederek, "O yüzden biz, bir an önce bir aklıselimin çıkıp bu işi, 1500 tane arkadaşımızın çoluğunu, çocuğunu, onların geleceğini düşünerek, insanların yıllardır düşük ücretle çalıştığı bu ortamda haklarının verilmesinden, daha fazla bu işi büyütmeden çözülmesinden yanayız. Zaten 6 aydır süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerimizde de bunun masada çözülmesi için elimizden geleni fazlasıyla yaptık, yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

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