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03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - 'Makas' atan sürücüye ceza

İSTANBUL - 'Makas' atan sürücüye ceza

İSTANBUL - "Makas" atan sürücüye ceza - Olay görüntüleri - Zanlının emniyete girişi İstanbul 'da "makas" atan sürücüye ceza - Görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlatan polis, aracıyla trafikte makas atan sürücüyü yakaladı - Para cezası kesilen sürücünün ehliyetine de el konulduİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da "makas" atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye para cezası kesildi ve ehliyetine el konuldu.Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, 25 Kasım'da D - 100 Güney Küçükçekmece mevkiinde bir aracın "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.Görüntüleri inceleyen polis, 17 ABL 672 plakalı otomobil sürücüsü Melih F. C.'yi yakaladı.Melih F. C.'ye makas atmaktan 1228 lira ve yakın takipten 132 lira olmak üzere toplam 1360 lira ceza uygulandı.Karayolları Trafik Kanunu'nun 45. maddesine istinaden sağlık şartları yerine getirilene kadar sürücü belgesine el konulan Melih F. C., adli işlem yapılmak üzere Küçükçekmece Polis Merkezi Amirliği'ne sevk edildi.

Sosyal Medya Polis Para Cezası Sürücü Belgesi Yakın Takip 

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