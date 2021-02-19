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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - Kuyumcudan hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Kuyumcudan hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

- Hırsızlık anlarının güvenlik kamerası görüntüsü - Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi İstanbul 'da kuyumcudan hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandıİSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de bir kuyumcudan 300 bin lira değerinde altın çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 16 Şubat akşamı Cennet Mahallesi'ndeki bir kuyumcunun kapısını levyeyle zorlayarak açan ve içerideki altınları çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 2 şüphelinin kuyumcunun önüne geldiğini ve birinin elindeki levyeyle kapıyı zorlayarak açtığını tespit etti.Kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçen polis ekipleri, olaya karıştığı öne sürülen Ulaş K'yi (38) gözaltına aldı.Kuyumcudan yaklaşık 300 bin lira değerinde 50 bilezik, 80 küçük, 10 yarım, 10 büyük altın ve çeşitli ziynet eşyaları çaldığı iddia edilen şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklandı.Olaya karışan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Akalan Güvenlik Kamerası Harekete Geç Hırsız Polis Ekipleri 

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