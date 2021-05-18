İSTANBUL - "Kudüs Konvoyu" oluşturuldu - Avrupa Yakası Vatan Caddesi'nden yola çıkan konvoy - Anadolu Yakası Acıbadem'den yola çıkan konvoy - Konvoyun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişi - Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun organize ettiği etkinlikte, İstanbul 'un iki yakasında araç konvoyu oluşturularak, İsrail'in Filistin'deki saldırıları protesto edildiİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, konvoylar oluşturarak İsrail'in, Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.Anadolu Gençlik Derneği, Milli Gençlik Vakfı, İHH İnsani Yardım Vakfı, Kudüs Şurası, Ensar Vakfı, ÖNDER ve Memur - Sen'in de arasında olduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu, "Kudüs Konvoyunda Buluşuyoruz" isimli etkinlik kapsamında İstanbul 'un çeşitli noktalarında bir araya gelerek, araç konvoyu oluşturdu.STK'ların oluşturduğu araçlar, Avrupa ve Anadolu Yakası'nda buluşup, iki konvoy halinde İsrail'in, Filistin halkına yönelik saldırılarını kınadı.Türk ve Filistin bayrakları taşıyan araçtaki vatandaşlar, şehir turu yaparak İsrail'in saldırılarını protesto etti. Yol kenarındaki vatandaşlar da el sallayıp alkışlayarak konvoya destek verdi.
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