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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - Küçükçekmece'de yavru kedileri yiyen şüpheli yakalandı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de yavru kedileri yiyen şüpheli yakalandı

- Zanlının emniyete getirilişi - Polis, kaldığı binanın çatı katında oturan Japonya uyruklu şüphelinin, yavru kedileri öldürdükten sonra yediğini tespit etti - Para cezası uygulanan şüpheli, sınır dışı edilecekİSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de yavru kedileri yediği iddia edilen Japonya uyruklu şüpheli yakalandı.Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, 15 Haziran'da Gültepe Mahallesi'nde ikamet eden yabancı uyruklu bir kişinin, binanın önünde bulunan yavru kedileri toplayarak, evine götürdüğünü ve evinden pis kokular geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.Polis, adreste yaptığı incelemede binanın çatı katında oturan Japonya uyruklu D.M'nin yavru kedileri öldürdükten sonra yediğini tespit etti.Şüpheli D.M'ye, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 10 bin 375 lira idari para cezası uygulandı.Zanlı D.M, sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Çatı Katı Para Cezası Akalan Yavru Kedi Sınır Dışı 

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