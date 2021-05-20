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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Küçükçekmece'de vatandaşlar göl ve derenin kirliliğinden şikayetçi

İSTANBUL - Küçükçekmece'de vatandaşlar göl ve derenin kirliliğinden şikayetçi

- Gölden detaylar - Balıkçı Ümit Yaşar Uygur ile röportajKüçükçekmece'de vatandaşlar göl ve derenin kirliliğinden şikayetçi - Kirlilik nedeniyle balık popülasyonunun azalmasından dert yanan balıkçılar ile evsel atıklardan kaynaklı kötü kokudan şikayetçi olan vatandaşlar, Menekşe Deresi'nin ıslah edilmesini, Küçükçekmece Gölü'ndeki kirliliğin önlenmesini istiyorİSTANBUL (AA) - Küçükçekmece Gölü ile Menekşe Deresi'nin kirliliğinden yakınan vatandaşlar, yetkililerden sorunun çözümüne ilişkin yardım bekliyor.Küçükçekmece Gölü ve ona su taşıyan Menekşe Deresi'nin kirliliği, çevrede yaşayanları rahatsız ediyor. Zaman zaman kötü kokuların da yayıldığını dile getiren vatandaşlar, derenin ıslah edilmesini istiyor.Derenin kenarındaki barınakta bulunan balıkçılar da bu kirlilikten şikayetçi.Deniz salyasının (müsilaj) da son haftalarda yoğunluğunu artırmasından dert yanan balıkçı Ümit Yaşar Uygur, "Gölün kirli olmasından herkes şikayetçi. Özellikle çok yağmur yağdığında rögarlardan lağım suyu akıyor. İnanılmaz koku oluyor. Bu durumdan deniz canlıları da etkileniyor. İnsanlarımız çok bilinçsiz. Bütün atıkları göle atıyorlar. Zaman zaman göle atılmış kömür sobası, araba lastiği, buz dolabı görmek bile mümkün. Daha önce burada çok sayıda türde balık yaşardı. Şu an sadece kefal yaşıyor. Deniz salyaları son zamanlarda yoğunlaştı ama maalesef bununla ilgili yetkililerin bir çalışması yok." diye konuştu.
Yaklaşık 50 yıldır Küçükçekmece'de balıkçılık yaptığını belirten Cenk Bostancı da derenin bazen renginin değiştiğini aktardı.Küçükçekmece Gölü'ne kanalizasyon suyunun aktığını ve bunun gölde yaşayan canlıların yanı sıra insanlara da zarar verdiğini ifade eden Bostancı, bu nedenle göldeki yaşamın azaldığını, yetkililerden bu konuda yardım beklediklerini dile getirdi.

Araba Lastiği Kanalizasyon Kömür Sobası Deniz Canlıları 

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