İSTANBUL - Küçükçekmece’de silahlı saldırıda bir kişi yaralandı
- Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasıKüçükçekmece’de silahlı saldırıda bir kişi yaralandıİSTABUL (AA) - Küçükçekmece’de yapılan silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.Kanarya Mahallesi Deve Kuşu Sokak’ta ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Saldırı sonrası silahlı saldırganlar geldikleri otomobille olay yerinden uzaklaşırken yaralanan kişi bir taksiyle hastaneye kaldırıldı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerinde bir süre inceleme yapan polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
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