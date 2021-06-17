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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında yangın çıktı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında yangın çıktı

- Yangın çıkan kağıt ambalaj fabrikasından görüntüler - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiİSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Caddesi'ndeki kağıt ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi devam ediyor.

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