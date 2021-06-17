İSTANBUL - Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında yangın çıktı (2)
- Yangın çıkan kağıt ambalaj fabrikasının drone görüntüleri - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiİSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Caddesi'ndeki kağıt ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi devam ediyor.
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