İSTANBUL - Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor (4)
- Yanan fabrikanın görüntüsü - Ekiplerin müdahalesi - Drone görüntüsüİSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında çıkan yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Caddesi'nde yaklaşık 5 bin metrekare alana kurulu tek katlı kağıt ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.Çok sayıda itfaiye ekibi, alevlerin büyüdüğü yangına müdahale etmeye başladı. Bu sırada fabrikada çalışan işçiler de iş yerine gelerek malzemeleri kurtarmaya çalıştı.
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