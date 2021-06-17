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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Küçükçekmece'de freni boşalan çekiciyi binaya çarpmaktan ağaç kurtardı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de freni boşalan çekiciyi binaya çarpmaktan ağaç kurtardı

- Kaza yeri - Kaza yapan araç - Polis ekiplerinin kazaya müdahalesiİSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de durduğu yerde freni boşalan çekici, binaya çarpacağı sırada ağaca çarparak durabildi.Alınan bilgiye göre, oto kurtarıcı sahibi Rüstem Çağırtekin, Tevfikbey Mahallesi 20 Temmuz Caddesi'nde çekici üzerindeki aracı indirmek için durdu.Üzerindeki aracı indirmeye çalıştığı sırada, freni boşalan çekici hareket etmeye başladı.
Bir süre yokuş aşağı giden çekici, bir binaya çarpacağı sırada ağaca çarparak durabildi.Herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayda bina sakinleri panik yaşadı.Kazada, çekici ve üzerindeki araçta hasar oluştu.Çekiciden yola dökülen madeni yağ, belediye ekiplerince temizlendi.

Madeni Yağ Bild 

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