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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Küçükçekmece'de eski eşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de eski eşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı

- Olay anına ilişkin görüntü - Olay yerinden görüntüler - Emre Albayrak ile röportajKüçükçekmece'de eski eşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındıİSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de sokakta eski eşini bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.Sultanmurat Mahallesi İkinci Şen Sokak'ta E.O, 3 yıl önce boşandığı kocası K.E, tarafından bıçaklandı.Yaralanan E.O, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Olayın ardından kaçan şüpheli K.E, polis ekiplerince kısa süre sonra yakalandı.Hastanedeki tedavisi süren E.O'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Yaralı E.O'ya sağlık ekipleri gelene kadar ilk müdahaleyi yapan mahalle sakini Emre Albayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadının çığlık sesleri üzerine evden çıktığını belirterek, şunları söyledi:"Adam bıçaklamayı bıraktı bizi görünce, geri çekildi, bıçağı yere attı. Kadının elini herhalde kötü kesmiş, kan akışı durmuyordu. Ben de koluna bastırdım, bir şeyle sarmaya çalıştım. Ondan sonra ambulansı bekledim. Sırtından ve galiba bacağından yaralanmış. 'Bacağımı hissetmiyorum.' diyordu. Kadını yere yatırdık. Kolunu bastırmaya devam ettim ben çünkü kolundaki kan durmuyordu. Ondan sonra ambulansı bekledim."

İlk Müdahale Hastane Gözaltı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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