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29 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
İSTANBUL - Küçükçekmece'de cinayet

İSTANBUL - Küçükçekmece'de cinayet

- Olay yerinden görüntülerKüçükçekmece'de cinayetİSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de bir kişi, kesici aletle öldürülmüş halde bulundu.Alınan bilgiye göre, Yarımburgaz Mahallesi 2401. Sokak'taki 2 katlı binada bir kişinin hareketsiz yattığının görülmesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kesici aletle yaralanan C.B'nin (19) hayatını kaybettiği tespit edildi.C.B'nin cenazesi incelemenin ardından morga götürüldü.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin konuya ilişkin çalışması sürüyor.

Polis Cenaze Sağlık Ekipleri Cinayet Trol 

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