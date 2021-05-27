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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Kovid-19 tedbirlerini ihlal edenlere para cezası uygulandı

İSTANBUL - Kovid-19 tedbirlerini ihlal edenlere para cezası uygulandı

- Yapılan denetimlerden detaylar İstanbul 'da Kovid - 19 tedbirlerini ihlal edenlere para cezası uygulandıİSTANBUL(AA) - İstanbul ’da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerine uymayan 15 iş yeri ile 89 kişiye toplam 244 bin 738 TL para cezası verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 26 Mayıs’ta Kovid - 19 tedbirleri kapsamında 23 bin 391 iş yeri, 457 pazar yeri, 1849 taksi ve toplu taşıma aracı denetlendi.Kent genelinde denetlenen yerlerde maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan, sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde açık olan ve canlı müzik eşliğinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 15 iş yeri ile 89 kişiye toplam 244 bin 738 TL para cezası uygulandı.

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