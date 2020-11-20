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20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - Kovid-19 tedbirleri uygulanmaya başladı (2)

İSTANBUL - Kovid-19 tedbirleri uygulanmaya başladı (2)

- Üsküdar Meydanı'ndan görüntüler - Kapanan lokanta ve kafelerden görüntüler - Kafe ve lokantaların denetlenmesi - Silivri'de kapanan kafelerden görüntüler İstanbul 'da Kovid - 19 tedbirleri uygulanmaya başladıİSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, bugün saat 20.00 itibarıyla başladı.
İstanbul 'da alışveriş merkezleri, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri saat 20.00 itibarıyla kapandı. AVM içindekiler dahil restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri de saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş alıyor.Öte yandan, sinema salonları da 20.00 itibarıyla yıl sonuna kadar kapatıldı. Kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri de yeni bir karar alınıncaya dek durduruldu. İstanbul 'da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında saat 20.00'de başlayan uygulamalara birçok işletmenin uyduğu gözlendi. - Paket servis hizmeti olmayan esnaf dükkanını kapattıAnadolu ve Avrupa yakasındaki bazı lokanta ve restoranların işletmecileri kısıtlama başlamadan önce dükkandaki müşterileri uyardı. Kısıtlamanın başlamasıyla birçok işletmede sandalyeler ters çevrildi. Paket servis hizmeti olmayan esnaf ise saat 20.00 itibarıyla dükkanını kapattı.Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri, işletme sahiplerini yeni tedbirlere uymaları konusunda ikaz etti.Silivri'de bazı esnaf paket servis yapıldığına dair iş yerlerinin camına yazı asarken sahildeki çay bahçelerinin de kapandığı gözlendi.Üsküdar'da ise İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara'nın da katılımıyla iş yerlerinde denetimler yapıldı. Yeni tedbirlere uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı.Fatih'te de Millet Caddesi'ndeki lokantalar da paket servisine başladı.
Bazı lokanPaket servisi için bazı müşterilerin sıraya girerek lokantaların önünde kuyruk oluşturduğu gözlendi.

Koronavirüs Alışveriş Kıraathane İnternet Kafe Zabıta 

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