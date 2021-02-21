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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
İSTANBUL - Kovid-19 sessizliği

İSTANBUL - Kovid-19 sessizliği

- Eminönü Meydanı, Mısır çarşısı, Galata Köprüsü, Ayasofya ve Sultanahmet Meydanından detaylar İstanbul 'da Kovid - 19 sessizliği - Trafik yoğunluğunun yüzde 1 olarak ölçüldüğü kentin tarihi alanlarında kısıtlamadan muaf tutulan turistlerin hareketliliği gözleniyorİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle meydan ve caddelerdeki sessizlik devam ediyor.Kovid - 19 tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama nedeniyle birçok noktada uygulama yapan polis ekipleri, durdurdukları araçtakilerde izin belgesi ve gerekli evrak kontrolü yaptı.Ana arterler ve meydanlarında hareketliliğin çok az olduğu İstanbul 'da, kısıtlamadan muaf olan turistler tarihi ve turistik mekanları ziyaret ediyor.Güneşli bir pazar gününün yaşandığı kentte turistler, Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Eminönü, Sirkeci ve Sultanahmet gibi tarihi mekanların tadını çıkarıyor.Turistlerin, hediyelik eşya, market, şekerlemeciler ve kuruyemişçilerden alışveriş yaptığı görüldü.
Hafta sonları kalabalığıyla meşhur Bebek, Ortaköy, Emirgan sahilleri de kısıtlamadan muaf kişilerle evcil hayvanlarını dolaştırmaya çıkaranlara kaldı.Öte yandan, İBB verilerine göre de kentte 12.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçüldü.

Alışveriş Trafik Yoğunluğu Hediyelik Eşya Polis Ekipleri Tarihi Mekan 

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