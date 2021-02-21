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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
İSTANBUL - Kovid-19 denetimleri sürüyor

İSTANBUL - Kovid-19 denetimleri sürüyor

- Zabıta ve polis ekiplerinin manav denetimi - Kasap denetimi - Fırın denetimi - Kuruyemiş denetimi İstanbul 'da Kovid - 19 denetimleri sürüyorİSTANBUL (AA) - İstanbul 'un bazı ilçelerinde, polis, zabıta ve diğer kurumlara bağlı ekiplerin de katılımıyla yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele kapsamında alınan tedbirler denetlendi.Silivri'de zabıta, polis ve diğer kurumlardan personelin de yer aldığı 45 ekipteki 135kişi, Silivri Kaymakamı Ali Partal, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Solak ve İlçe Emniyet Müdürü Cemil Erim'in katılımıyla denetim yaptı.Denetimlerle ilgili bilgi veren İlçe Kaymakamı Ali Partal, işletmelere uyarılarda bulunduklarını söyleyerek, kurallara uymayan işletmeler için yasal işlemleri yerine getirdiklerini ifade etti.
Kadıköy'de de Kaymakamlık koordinesinde ilçede yapılan denetime, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kadıköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri katıldı.
Rasimpaşa Mahallesi Karakolhane Caddesi'nde açık olan işletmelere yönelik yapılan denetimde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulunan ekipler, iş yerlerinde ateş ölçer, el dezenfektanı olup olmadığı ve 14 kuralın yazılı olduğu afişlerin asılıp asılmadığını kontrol etti.İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de yayalara maske ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda anons yaptı.

Polis Koronavirüs Zabıta Polis Ekipleri Trol 

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