Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Korsan otoparkçılık yapan şüpheli suçüstü yakalandı

İSTANBUL - Korsan otoparkçılık yapan şüpheli suçüstü yakalandı

- Operasyon anı - Zanlının emniyete girişiFatih'te korsan otoparkçılık yapan şüpheli suçüstü yakalandıİSTANBUL (AA) - Fatih'te korsan otoparkçılık yaptığı belirlenen 1 kişi suçüstü yakalandı.Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, Küçük Ayasofya Mahallesi Cundi Parkı civarında "değnekçi" diye tabir edilen korsan otoparkçılığa yönelik denetim yaptı.Sivil polis aracını dubalı yere park etmek isteyen ekipler, dubaları kaldırarak yardımcı olduğu bahanesiyle kendilerinden 20 lira talep eden M.C'yi yakaladı."Kara yolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" suçundan gözaltına alınan şüpheli, adli işlemler için Kumkapı Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Polis Aracı Akalan Altın Park Ücreti Gözaltı 

İlgili Foto Galeriler
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement