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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuarda Malatya lezzetleri tanıtıldı

İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuarda Malatya lezzetleri tanıtıldı

Organizasyondan görüntü

Sivil Toplum Kuruluşu Hafta Sonu Sivil Toplum İşadamları İçli Köfte 

-Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile röportaj
-Organizasyonda aşçılık yapan Zeki Saygı ile röportaj
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Kongre Merkezi’nde "7 Şehir, 7 Bölge, 7 Ülke" mottosuyla düzenlenen Gastronomi Turizmi Fuarı kapsamında Malatya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından İstanbul'da yaşayan Malatyalı işadamları, gazeteciler ve STK başkanlarına Malatya yöresel yemeklerinin tanıtıldığı bir organizasyon düzenlendi.
İstanbul Kongre Merkezi’nde 28,29,30 Haziran tarihleri arasında ‘’7 Şehir, 7 Bölge, 7 Ülke’’ mottosuyla düzenlenen Gastronomi Turizmi Fuarı’nda Malatya’nın yöresel lezzetleri tanıtıldı. Fuarda Malatya Ticaret ve Sanayi Odası(MTSO), Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) ve Malatya Gastronomi Turizm ve Tanıtım Derneği ile birlikte tanıtım standı açtı. Organizasyona Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan ile birlikte çok sayıda Malatyalı iş adamı, gazeteci ve sivil toplum kuruluşu (STK) başkanı katıldı.
Katılan misafirlere Malatya’nın yöresel lezzetleri; gendime çorbası, kiraz yaprağı köftesi, içli köfte, analı kızlı, kaburga dolması, kağıt kebabı, geleli kebabı, reyhan şerbeti ve kayısı tatlısı ikram edildi. Malatya’nın ünlü aşçılarından Zeki Saygı’nın kendi eliyle ikram ettiği yemekler misafirler tarafından tam not aldı. Organizasyona öncülük eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, ‘’Bütün hemşerilerimizi Malatya’nın sıcaklığıyla, kültürüyle, misafirperverliğimizle tanıştırmaya davet ediyorum. Malatya’ya geliniz, hafta sonu insanlar artık yurtdışına veya yurtiçindeki deniz kenarına gitmektense kültürel anlamda lezzet anlamında bir şeylerle tanışması gerektiğini kültürleri tanıması gerektiğini düşünüyorum. Biz Anadolu olarak aslında bütün illerimiz ile samimiyet ve misafirperverlik içerisinde ülkemizdeki bütün hemşerilerimizi, ülkemizdeki bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Bu anlamda buradaki fuarda çok ciddi geçti, insanlar burada teveccüh etti, ürünlerimizin tanıtımını gerçekleştirdik. Lezzetleri onlarla buluşturduk. Bu anlamda bizim için önemliydi, Malatya’nın tanıtımına bir nebzede olsa katkıda bulunmuşsak insanları Malatya’yla buluşturmaya bir adım atabildiysek önemli olan buydu. Bu anlamda ben TGRT ailesine de teşekkür ediyorum. Bu süreç içerisinde bizi yalnız bırakmadıkları için özellikle İsmail Kaplan Bey’e de çok teşekkür ediyorum, genel yayın yönetmenimiz bizim hemşerimiz, o da Malatya kültürünü çok iyi bilen bir isim, onun da misafirperverliğinde yine biz bu sunumları gerçekleştirdik. O da birçok basındaki arkadaşlarımızı davet etti, ben de teşekkür ederim, sağ olun’’ diye konuştu.

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