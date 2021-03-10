Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Kolay para kazanma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Kolay para kazanma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

- Şüphelinin adliyeye sevk edilmesiKolay para kazanma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da vatandaşların cep telefonlarına kısa mesaj gönderip kolay para kazanma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, H.G. (57) cep telefonuna gelen, "jigolo" olarak kolay para kazanma mesajına cevap verdi. Kendisini arayan bir kişiyle görüşen H.G. kayıt oluşturmak için söz konusu kişinin banka hesabına 3 bin lira gönderdi. Bir gün sonra kendisine uygun bir eşleşme olduğu ve bunun için 7 bin lira daha teminat bedeli adı altında para yatıran H.G, daha sonra kendisini arayan kişiye ulaşamayıp dolandırıldığını anlayınca polise başvurdu.Başvuru üzerine çalışama başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti.Ekipler, 8 Mart'ta şüpheli İ.E'yi (24) Bahçelievler'de yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin, aynı yöntemle 21 kişiyi yaklaşık 160 bin lira dolandırdığı tespit edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis Jigolo Banka Hesabı Cep Telefonu Dolandırıcılık 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement