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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - Kocaelispor, 11 yıl sonra TFF 1. Lig'e yükseldi - Engin Koyun

İSTANBUL - Kocaelispor, 11 yıl sonra TFF 1. Lig'e yükseldi - Engin Koyun

- Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun'un açıklamaları - Misli.com 2. Lig play - off finalinde Sakaryaspor'u 4 - 0 yenen Kocaelispor, Manisa ve Eyüpspor'un ardından TFF 1. Lig'e yükselen üçüncü takım olduİSTANBUL (AA) - Misli.com 2. Lig play - off finalinde Kocaelispor, Sakaryaspor'u yenerek TFF 1. Lig'e yükseldi.Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Kocaelispor, rakibi karşısında ilk yarıyı 3 - 0 önde tamamladı. İkinci yarıda bir gol daha bulan Kocaelispor, rakibine 4 - 0 üstünlük kurarak Manisa ve Eyüpspor'un ardından gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek üçüncü takım oldu.Maçın ardından Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karya Yükselen Basın Mensupları 

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