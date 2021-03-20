İSTANBUL - 'Kısıtlamasız' üçüncü cumartesi gününde sahillerde hareketlilik gözlendi
İSTANBUL - "Kısıtlamasız" üçüncü cumartesi gününde sahillerde hareketlilik gözlendi - Caddebostan sahilinde Yürüyüş ve koşu yapan vatandaşlardan detaylar - Kadıköy, Altıyol'dan görüntülerİSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadelede "kontrollü normalleşme" sürecine geçilmesiyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı üçüncü cumartesi gününde sahil kesimlerinde hareketlilik arttı. Bazı vatandaşların Caddebostan sahilinde yürüyüş ve spor yaptığı görüldü.
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