İSTANBUL - Kısıtlamasız ilk cumartesi günü kentte yoğunluk yaşanıyor - Esenyurt
- D100 trafiikte araç görüntüsü - Şehir merkezinde vatandaş görüntüleri - Park ve yeşil alanlarda çocukların - Bakırköy park ve sahilden vatandaşların görüntüleriİSTANUBUL - (AA) Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan kısıtlamaların ardından, haziran ayı normalleşme tedbirleri genelgesi kapsamında kısıtlamasız ilk cumartesi günü, sabahın ilk saatlerinden itibaren kentte hareketlilik gözlendi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım