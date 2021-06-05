İSTANBUL - Kısıtlamasız ilk cumartesi günü kentte yoğunluk yaşanıyor
- Taksim meydanı - İstiklal caddesi - Eminönü iskele - Galata köprüsü - Cevizlibağ trafik / tramvayİSTANUBUL - Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan kısıtlamaların ardından, haziran ayı normalleşme tedbirleri genelgesi kapsamında kısıtlamasız ilk cumartesi günü, sabahın ilk saatlerinden itibaren kentte hareketlilik gözlendi.
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