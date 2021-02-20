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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Kısıtlama sessizliği - Kadıköy/Üsküdar

İSTANBUL - Kısıtlama sessizliği - Kadıköy/Üsküdar

- Kadıköy sahilinden detaylar - Boş meydan ve banklar - Üsküdar sahilinden detaylar - Turistlerden detay İstanbul 'da kısıtlama sessizliğiİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentin işlek meydanları ve ana arterlerinde sakinlik sürüyor.İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda dün saat 21.00'de başlayan ve pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde sakinlik yaşanıyor.

Koronavirüs Gesi 

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