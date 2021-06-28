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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Kılıçdaroğlu hakkında 'Katarlı gençlere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi hakkı' iddiasına 1 liralık tazminat davası

İSTANBUL - Kılıçdaroğlu hakkında 'Katarlı gençlere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi hakkı' iddiasına 1 liralık tazminat davası

İSTANBUL - Kılıçdaroğlu hakkında "Katarlı gençlere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi hakkı" iddiasına 1 liralık tazminat davası - Davacı gençlerden ve ellerindeki dövizlerden detaylar - Ömer Alp Çakar'ın açıklamasıKılıçdaroğlu hakkında "Katarlı gençlere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi hakkı" iddiasına 1 liralık tazminat davasıİSTANBUL (AA) - Hafta sonu yapılan üniversite giriş sınavına katılan bir kişi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" iddiasının sınava girecek öğrencileri olumsuz etkilediğini iddia ederek, 1 liralık tazminat davası açtı.Bakırköy Adalet Sarayı önünde toplanan bir grup, "Yalanın batsın yalancısın", "Oyunu sen kaybettin", "Gençlere karşı düşüncesizliğin seni sınıfta bıraktı Kılıçdaroğlu", "Bu Kılıçdaroğlu bizi kandırıyor hocam" yazılı dövizler taşıdı.AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin'in de destek verdiği grup adına açıklama yapan ve hafta sonu yapılan üniversite giriş sınavına katıldığını söyleyen Ömer Alp Çakar, üniversite sınavından bir gün önce ortaya atılan bir yalan haberin sınava girecek öğrencileri ve ailelerini olumsuz şekilde etkilediğini belirterek, "Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin bu kadar bariz bir yalanın taşıyıcısı olmasını ve bunu biz gençlerin sınavına bir gün kala ucuz siyasetlerine malzeme etmesini asla unutmayacağız." dedi.
Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya üzerinden başlattığı "Katarlı gençler sınavsız Türkiye'de okuyacak" algısının sosyal medyada belli odaklarca yayıldığını anlatan Çakar, bu algının oluşturulmasının kötü niyet taşıdığını söyledi.

Çakar, Kılıçdaroğlu'nu açıklamalarından ötürü özür dilemeye davet ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:"ÖzürDileKılıçdaroğlu etiketiyle Twitter gündemine girerek yüzlerce paylaşımla sesimizi duyurduğumuzu düşünürken Sayın Kılıçdaroğlu, biz gençleri 'trol' olarak nitelendirme cüretini kendisinde bulmuş ve bizleri görmezden gelmiştir. İşte Sayın Kılıçdaroğlu, 'trol' dediğiniz biz gençler bize yaşattığınız bu manevi yıkım sebebiyle size bir 1 liralık manevi tazminat davası açmak üzere buradayız."Açıklamanın ardından Ömer Alp Çakar ve avukatı Mustafa Bedrettin Yüzüak, Yenibosna'da bulunan Bakırköy Adalet Sarayı ek binasına giderek, tazminat davası dilekçesini sundu.

Tıp Eğitimi Tazminat Davası Üniversite Sınavı Sınavsız Tıp Öğrenciler 

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