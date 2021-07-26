İSTANBUL - Kartal'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
- Olay yerinden görüntülerKartal'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandıİSTANBUL (AA) - Kartal'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.Uğur Mumcu Mahallesi Şehit Aydın Çelik Caddesi'nde seyir halindeki İdil Naz Ç. idaresindeki 34 UG 4004 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, orta refüjdeki ağaca çarptıktan sonra devrilerek karşı şeride geçti.Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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