İSTANBUL - Kartal'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
- Olay yerinden görüntüler - Aracın görüntüleri - Polis ekiplerinin çalışmalarından görüntülerKartal'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandıİSTANBUL (AA) - Kartal'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, kimliği tespit edilemeyen bir kişi, Yakacık Çarşı Mahallesi Mülayim Sokak'ta evinden çıkıp ortağının arabasına bineceği sırada Niyazi K.'ye silahla ateş edip kaçtı.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Niyazi K. hastaneye kaldırıldı.Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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