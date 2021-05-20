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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Kartal'da otomobille çarpışan hafif ticari araç dereye yuvarlandı

İSTANBUL - Kartal'da otomobille çarpışan hafif ticari araç dereye yuvarlandı

- Kaza yerinden görüntülerKartal'da otomobille çarpışan hafif ticari araç dereye yuvarlandıİSTANBUL (AA) - Kartal'da meydana gelen trafik kazasında, otomobille çarpışan hafif ticari araç dereye yuvarlandı.Alınan bilgiye göre, Cevizli Mahallesi Çifte Çınar Sokak'ta ara sokaktan çıkan Mehmet K.'nin kullandığı 24 ED 910 plakalı otomobil, Taşkın Ç.'nin kullandığı 64 AFB 107 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.Çarpışma sonucu hafif ticari araç, yol kenarındaki çelik bariyerleri kırarak 5 metre derinliğindeki zemini beton dereye düşerek ters döndü.Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazayı her iki sürücü hafif sıyrıklarla atlatırken, sağlık ekipleri sürücülere ayakta müdahale etti.

Çelik Bariyer Trafik Kazası Ticari Araç Sağlık Ekipleri 

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